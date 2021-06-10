Мишустин рассказал о состоянии российской экономики после пандемии

Российская экономика активно восстанавливается после вызванного пандемией коронавируса кризиса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на итоговой коллегии Минпромторга.
Он отметил, что в прошлом году фармацевтическая и медицинская промышленность показали рост на более чем 23%, а в первом квартале 2021 года – на 40%.
Важно, что развивались и другие приоритетные направления, сильных результатов удалось добиться в широком спектре высокотехнологичных отраслей, существенно увеличилось производство в сельскохозяйственном и пищевом машиностроении, в станкоинструментальной промышленности, вырос выпуск строительной и дорожной техники, продолжается внедрение сквозной цифровизации, новых IT-проектов и цифровых платформ.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Он также заметил, что государство оказывает системную помощь разным сферам экономики и внедряет новые механизмы и инструменты стимулирования. Мишустин подчеркнул, что надеется на усиление позитивных тенденций.
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