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Мишустин рассказал о промышленных революциях
Сегодня, 11:03
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Мишустин рассказал о промышленных революциях

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Глава кабмина РФ рассказал о том, что мир находится на пороге новой Трансформации.

Глава российского правительства Михаил Мишустин рассказал о промышленных революциях. По мнению чиновника, сейчас страна находится у истоков новой, четвертой промышленной революции. При этом он не исключил, что пятая по счету произойдет в следующие 15-20 лет. Такой позицией спикер поделился с участниками просветительского марафона "Новое знание".

Это новые формы общения. Кто-то это называет Трансформацией. Конечно, необходимо понимать ее природу...мы стоим на пороге четвёртой промышленной революции.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин: РФ ожидает в перспективе снижение спроса на углеводороды в мире.

Теги: михаил мишустин, новое знание, промышленная революция
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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