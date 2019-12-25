Глава российского правительства Михаил Мишустин рассказал о промышленных революциях. По мнению чиновника, сейчас страна находится у истоков новой, четвертой промышленной революции. При этом он не исключил, что пятая по счету произойдет в следующие 15-20 лет. Такой позицией спикер поделился с участниками просветительского марафона "Новое знание".
Это новые формы общения. Кто-то это называет Трансформацией. Конечно, необходимо понимать ее природу...мы стоим на пороге четвёртой промышленной революции.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Мишустин: РФ ожидает в перспективе снижение спроса на углеводороды в мире.
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