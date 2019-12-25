Глава кабмина РФ рассказал о том, что мир находится на пороге новой Трансформации.

Глава российского правительства Михаил Мишустин рассказал о промышленных революциях. По мнению чиновника, сейчас страна находится у истоков новой, четвертой промышленной революции. При этом он не исключил, что пятая по счету произойдет в следующие 15-20 лет. Такой позицией спикер поделился с участниками просветительского марафона "Новое знание".

Это новые формы общения. Кто-то это называет Трансформацией. Конечно, необходимо понимать ее природу...мы стоим на пороге четвёртой промышленной революции. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин: РФ ожидает в перспективе снижение спроса на углеводороды в мире.