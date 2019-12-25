Мишустин: РФ ожидает в перспективе снижение спроса на углеводороды в мире

Глава правительства РФ рассказал о переходе на новую энергетику.

Москва ожидает в перспективе снижение спроса на углеводороды в мире. Такое заявление в рамках всероссийского просветительского марафона "Новое знание" сделал глава кабинета министров Михаил Мишустин. Чиновник заметил, что страна готовится к переходу на новую энергетику.

Очевидно, что нас ожидает снижение спроса на углеводородные источники энергии, и мы готовимся к переходу на новую энергетику, в том числе водородную. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

По словам чиновника, Евросоюз, Китай, Япония и другие государства уже заявили о своих намерениях добиться углеродной нейтральности к середине XXI века.По большей части это должно произойти за счет постепенного отказа от использования ископаемых источников энергии (угля, газа, нефти) в пользу возобновляемых источников энергии.

Мишустин рассказал, почему не поступил в МГУ.