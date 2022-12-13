Именно фонд будет координировать оказание социальной и медицинской помощи, реабилитацию участников СВО.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о формировании фонда помощи участникам спецоперации. Об этом он заявил на заседании координационного совета по обеспечению нужд Вооруженных сил.

По словам главы правительства, работа по формированию такой структуры началась. Он подчеркнул, что именно фонд будет координировать оказание социальной и медицинской помощи, реабилитацию участников СВО. Также фонд поможет выстроить систему индивидуального сопровождения военных и их семей.

Ранее Мишустин считает важным обеспечить госконтроль за расходованием каждого бюджетного рубля.

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