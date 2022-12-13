Премьер РФ отметил, что речь идет об огромных средствах, которые выделяются для финансирования регионов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин считает важным обеспечить госконтроль за расходованием каждого бюджетного рубля. Об этом он заявил на встрече с руководителем Федерального казначейства Романом Артюхиным.

По словам Мишустина, это одна из основных задач казначейства. Глава правительства отметил, что речь идет об огромных средствах, которые выделяются для финансирования регионов России по инициативе президента. Также премьер обратил внимание, что сейчас востребованы инфраструктурные бюджетные кредиты.

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