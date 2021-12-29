Мишустин рассчитывает на ускоренное развитие Курил

В правительстве продолжается работа по организации дополнительных преимуществ для инвесторов, которые готовы работать на Курильских островах.

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг, 3 февраля, заявил, что снижение размера страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для инвесторов на Курильских острова должно способствовать созданию новых рабочих мест. Он также рассчитывает на ускоренное развитие этих территорий.

По словам Мишустина, продолжается работа в правительстве по организации дополнительных преимуществ для инвесторов, которые готовы работать на Курильских островах. Так, первое чтение уже прошел проект поправок в Налоговый кодекс.

Так, для инвесторов, которые зарегистрируются на Курилах после введения данных условия, пенсионное страхование будет составлять 6%. При этом 7,6% будет составлять общий размер страховых платежей.

Ранее мы сообщали, что правительство выделит 600 млн рублей на оплату труда студентов-медиков, помогающих людям с COVID-19.

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