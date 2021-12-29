Правительство выделит 600 млн рублей на оплату труда студентов-медиков, помогающих людям с COVID-19

Данная мера позволит дополнительно задействовать не менее 2,5 тыс. специалистов.

Премьер-министр Михаил Мишустин во время заседания кабмина заявил, что правительство выделит 600 млн рублей для оплаты труда студентов медицинских вузов и колледжей, которые помогают больницам в борьбе с коронавирусом.

По словам премьера, нагрузка на амбулаторное звено здравоохранения сильно выросла. По этой причине к работе необходимо привлекать сотрудников и других медучреждений, а также студентов.

Мишустин сказал также, что данная мера позволит дополнительно задействовать не менее 2,5 тыс. специалистов, которые будут дистанционно консультировать людей.

Михаил Мишустин также заявил, что правительство утвердило субсидии на внутрироссийские чартеры в 2022 году.

Фото и видео: Правительство России