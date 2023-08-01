Чирков рассказал о положительных результатах объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел встречу с председателем Фонда пенсионного и социального страхования Сергеем Чирковым. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Чирков рассказал о положительных результатах объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Он напомнил, что в результате объединения было создано единое окно для предоставления всех федеральных мер социальной поддержки как дистанционно, так и лично. Кроме того, на портал госуслуг были выведены 44 услуги Социального фонда и 116 сервисов.

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