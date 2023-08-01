  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:43
70
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Мишустин провел встречу с председателем Фонда пенсионного и социального страхования

0 0

Чирков рассказал о положительных результатах объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел встречу с председателем Фонда пенсионного и социального страхования Сергеем Чирковым. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Чирков рассказал о положительных результатах объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Он напомнил, что в результате объединения было создано единое окно для предоставления всех федеральных мер социальной поддержки как дистанционно, так и лично. Кроме того, на портал госуслуг были выведены 44 услуги Социального фонда и 116 сервисов.

Ранее мы сообщали, что правительство продлило программу субсидирования кредитов на приобретение гражданских судов до конца 2025 года.

Видео: Правительство России

Теги: михаил мишустин, премьер-министр россии, сергей чирков, фонд пенсионного и соцстрахования
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии