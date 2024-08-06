Мишустин провел встречу с главой ФНС

В ходе встречи глава правительства отметил, что в первой половине 2024 года рост промышленности превысил 5%.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел встречу с главой Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

В ходе встречи Мишустин отметил, что в первой половине 2024 года рост промышленности превысил 5%. Он также заявил о высокой динамике в обрабатывающей отрасли, строительстве и торговле. Егоров доложил премьер-министру РФ о влиянии этих процессов на поступление налогов. По его словам, в первой половине 2024 года в бюджетную систему РФ поступило 26,9 трлн рублей. Глава ФНС подчеркнул, что показатель на 31% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Ранее мы сообщали, что правительство примет меры для ускорения реализации программы расселения аварийного жилья.

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