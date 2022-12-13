Он подчеркнул, что все договоренности глав государств должны быть выполнены и доведены до конкретных результатов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал вывести сотрудничество России и Китая на новый уровень. Об этом он заявил на заседании правительства.

Мишустин напомнил, что был в Шанхае, где участвовал в Российско-Китайском бизнес-форуме. Российский премьер также провел встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и лидером Китая Си Цзиньпином. По его словам, важно вывести стратегическое взаимодействие Москвы и Пекина на новый уровень. Он подчеркнул, что все договоренности глав государств должны быть выполнены и доведены до конкретных результатов.

Ранее мы сообщали, что по итогам российско-китайских переговоров в Пекине подписали пять документов.

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