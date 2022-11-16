Мишустин призвал контролировать сохранение рабочих мест мобилизованных

Глава кабмина РФ поднял вопрос о жесткой реакции на нарушения прав мобилизованных граждан.

Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал контролировать решение властей страны о сохранении рабочих мест мобилизованных граждан, которые сейчас находятся по призыву на специальной военной операции. Соответствующее поручение руководитель кабинета министров сделал в рамках рабочей встречи с главой Роструда Михаилом Иванковым. Чиновник добавил, что в случае необходимости требуется жестко реагировать на нарушения прав таких граждан. Во время личного разговора с Иванковым Мишустин напомнил коллеге, что ранее российским правительством было принято постановление, гарантирубщее сохранение рабочих мест всем россиянам, которые были мобилизованы с 21 сентября 2022 года.

Что очень важно, нужно обеспечить особый контроль за исполнением этого решения для того, чтобы люди могли получить любую необходимую информацию, ну и, соответственно, необходимо, чтобы работники четко знали и понимали, куда им обратиться за разъяснениями, чтобы служба все это делала. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Михаил Иванков уточнил, что существует специальная горячая линия для мобилизованных граждан. На нее уже поступило порядка 60 обращений от работников о нарушении их прав. Все проблемы заявителей были решены.

Мишустин заявил о рекордных показателях занятости на рынке труда.

Фото и видео: Правительство России