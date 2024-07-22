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Мишустин прибыл в Хабаровск

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Глава правительства ознакомится с планами развития инфраструктуры городского аэропорта.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Хабаровск с официальным визитом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Мишустина встретили у трапа глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин и заместитель полпреда Президента в ДФО Игорь Кобыляченко. Глава правительства ознакомится с планами развития инфраструктуры городского аэропорта, а также посетит завод энергетического машиностроения "Дальэнергомаш".

Ранее мы сообщали, что Мишустин ознакомился с ходом строительства нового пассажирского терминала аэропорта Магадана.

Видео: Правительство России

Теги: визит, михаил мишустин, премьер-министр россии, хабаровск
Категории: Лента новостей, Новости России,

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