Глава правительства ознакомится с планами развития инфраструктуры городского аэропорта.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Хабаровск с официальным визитом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Мишустина встретили у трапа глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин и заместитель полпреда Президента в ДФО Игорь Кобыляченко. Глава правительства ознакомится с планами развития инфраструктуры городского аэропорта, а также посетит завод энергетического машиностроения "Дальэнергомаш".

Ранее мы сообщали, что Мишустин ознакомился с ходом строительства нового пассажирского терминала аэропорта Магадана.

Видео: Правительство России