Глава правительства примет участие в Кавказском инвестиционном форуме.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Грозный. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

У трапа самолета российского премьера встретили полпред Президента в СКФО Юрий Чайка и глава Чечни Рамзан Кадыров. Отмечается, что Мишустин примет участие в Кавказском инвестиционном форуме. Также глава правительства проведет в Грозном совещание по вопросам развития Северо-Кавказского федерального округа.

Ранее мы сообщали, что правительство продолжит развитие системы долговременного ухода.

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