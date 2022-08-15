Глава правительства совещание по вопросам предотвращения и ликвидации последствий пожаров и паводков.

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Якутск. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Мишустин проведет в Якутске совещание по вопросам предотвращения и ликвидации последствий пожаров и паводков. Также глава правительства посетит IТ-парк "Якутск", где проведет встречу с главой региона Айсеном Николаевым.

Ранее мы сообщали, что Мишустин поручит изучить вопрос упрощения получения туристами водительских прав на снего- и вездеходы.

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