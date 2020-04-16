После формирования списков будут постоянно возникать вопросы.

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил не утверждать список системообразующих предприятий. Он отметил, что кабмин должен постоянно мониторить то, как чувствуют себя жизненно важные компании.

Наверное, не стоит утверждать список системообразующих предприятий. Михаил Мишустин, премьер-министр России

По его словам, нынешняя ситуация непростая и может динамично меняться — и компании могут как попадать в этот список, так и выходить из него. Мишустин рассказал, что он говорил со своим заместителем Андреем Белоусовым о том, что министерства будут самостоятельно вести списки предприятий, которые нуждаются в поддержке.

Глава кабмина отметил, что после формирования списков будут постоянно возникать вопросы — как в него попала та или иная компания.

Ранее Глава Минэкономразвития получил выговор от Мишустина после попытки взять льготный кредит.

Видео: government.ru