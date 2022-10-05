Мишустин: правительство будет реагировать на запросы агропрома

По его словам, правительство учитывает сложности, с которыми столкнулся агропром из-за действий недружественных стран.

Правительство России будет реагировать на запросы агропрома. Об этом заявил на агропромышленной выставке "Золотая осень" премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, правительство учитывает сложности, с которыми столкнулся агропром из-за действий недружественных стран. Мишустин подчеркнул, что это касается внешних торговых барьеров, нарушений цепочек поставок и роста цен в смежных секторах.

Также глава правительства напомнил, что весной в самые короткие сроки были приняты решения о выделении дополнительных средств на льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты, что позволило сохранить для аграриев ставку до 5%.

Ранее Мишустин спрогнозировал рекордный урожай фруктов в России в 2022 году.

Видео: Правительство России