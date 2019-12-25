Глава правительства заявил, что знания являются важнейшим условием для достижения личностного успеха.

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил учащихся с началом учебного года. Обращение опубликовано на сайте кабмина.

Мишустин подчеркнул, что студенты и школьники живут в интересную эпоху, когда инновации и высокие технологии меняют мир.

Школьные и студенческие годы – самые интересные и значимые этапы в жизни любого человека. Первая учительница, первый урок, радость открытий – это то, что остается в памяти навсегда. - сказано в обращении председателя правительства

Премьер-министр отметил, что одно из важнейших условий для персонального успеха человека, и для развития бизнеса и экономики – это глубокие знания, умение творчески мыслить, генерировать интересные идеи, разбираться в самых разных сферах и технологических тенденциях.

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