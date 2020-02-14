Премьер поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил министерствам до 12 марта представить предложения о возможности отмены ограничений по ряду лекарств. Информация появилась на сайте Кабинета министров.
Данный вопрос поручили Минздраву, Минфину, Минпроторгу, Минэкономразвития и ФАС России. Речь идет о лекарствах, которые необходимы при социально значимых заболеваниях.
Также Минздрав до 14 марта должен представить перечень лекарств, которые необходимы при лечении онкологии и которые закупают по их торговым наименованиям.
Правительство разработало меры по улучшению ситуации с лечением онкологии.
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