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Премьер поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств

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Вопрос должны проработать до 12 марта.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил министерствам до 12 марта представить предложения о возможности отмены ограничений по ряду лекарств. Информация появилась на сайте Кабинета министров.

Данный вопрос поручили Минздраву, Минфину, Минпроторгу, Минэкономразвития и ФАС России. Речь идет о лекарствах, которые необходимы при социально значимых заболеваниях.

Также Минздрав до 14 марта должен представить перечень лекарств, которые необходимы при лечении онкологии и которые закупают по их торговым наименованиям.

Правительство разработало меры по улучшению ситуации с лечением онкологии.

Теги: лекарства, мишустин
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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