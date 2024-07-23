По его словам, все поручения будут даны Минвостокразвития и Минфину.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал выделить дополнительное финансирование Хабаровскому краю на благоустройство. Об этом он заявил во время визита в Детскую краевую клиническую больницу в Хабаровске.

Вместе с главой правительства на территории объекта присутствовал врио губернатора региона Дмитрий Демешин. По его словам, вокруг больницы создана отличная рекреационная зона. Он подчеркнул, что у родителей и детей существует большая потребность в комфортных условиях пребывания не только в стенах медучреждения, но и за его пределами. Также Демешин отметил, что среди жителей региона есть запрос на благоустройство. Мишустин заверил, что все соответствующие поручения будут даны Минвостокразвития и Минфину.

Ранее мы сообщали, что Мишустин прибыл в Хабаровск.

Видео: Минобороны России