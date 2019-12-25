В регионе работают примерно 600 машин скорой помощи.

Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал помочь Кубани с покупкой машин скорой помощи. Заявление он сделал во время встречи с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

По словам главы региона, сейчас на Кубани работают примерно 600 машин скорой помощи. При этом почти половина из них выпущена более пяти лет назад. Часть из них используется в работе для борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Кондратьев заявил, что Краснодарскому краю нужно дополнительно около 60 машин скорой помощи.

От того, как быстро до человека доедет скорая, как автомобиль оснащён, зависят жизни людей. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Он обещал помочь Кубани в этом вопросе.

Ранее Мишустин поздравил учащихся с началом учебного года.

Фото: Piter.tv