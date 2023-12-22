Полис ОМС оформили 3,5 млн жителей новых регионов

Глава правительства подчеркнул важность работы фонда на новых территориях страны.

Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) оформили 3,5 млн жителей новых регионов. Об этом заявил глава ФОМС Илья Баланин на встрече с премьер-министром РФ Михаил Мишустин.

Глава правительства подчеркнул важность работы фонда на новых территориях страны. Он призвал организовать работу, связанную с оказанием медпомощи, "точно так же, как она оказывается в любом субъекте РФ". Баланин доложил Мишустину, что территориальные фонды в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях выполнили поставленную задачу по обязательному медицинскому страхованию местных жителей.

Ранее Мишустин поручил сделать комфортнее городскую среду в регионах.

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