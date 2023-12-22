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Полис ОМС оформили 3,5 млн жителей новых регионов

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Глава правительства подчеркнул важность работы фонда на новых территориях страны.

Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) оформили 3,5 млн жителей новых регионов. Об этом заявил глава ФОМС Илья Баланин на встрече с премьер-министром РФ Михаил Мишустин.

Глава правительства подчеркнул важность работы фонда на новых территориях страны. Он призвал организовать работу, связанную с оказанием медпомощи, "точно так же, как она оказывается в любом субъекте РФ". Баланин доложил Мишустину, что территориальные фонды в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях выполнили поставленную задачу по обязательному медицинскому страхованию местных жителей.

Ранее Мишустин поручил сделать комфортнее городскую среду в регионах.

Видео: Правительство России

 

Теги: илья баланин, михаил мишустин, новые регионы, полис омс, премьер-министр россии, фомс
Категории: Лента новостей, Новости России,

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