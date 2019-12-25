Мишустин подтвердил повышение НДПИ и акцизов на табак

Премьер-министр России Михаил Мишустин подтвердил повышение за пользование природными ресурсами и акцизов на табак выше инфляции. Также кабмин будет пересматривать льготы в нефтегазовом секторе. Об этом пишут "РИА Новости".
Мы несколько увеличиваем налогообложение ряда доходных отраслей.
Михаил Мишустин, премьер-министр России
Также будет модифицирован режим налога на дополнительный доход при добычи углеводородов.
По словам Мишустина, дополнительная финансовая нагрузка должна ложиться не только на нефтяников в условиях сложной экономической ситуации. Премьер отметил, что в решении проблем страны и людей должны принимать участие все. Он заявил, что это осознанная политика государства.
Ранее правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам.
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