Мишустин подтвердил повышение НДПИ и акцизов на табак

Также будет модифицирован режим налога на дополнительный доход при добычи углеводородов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подтвердил повышение за пользование природными ресурсами и акцизов на табак выше инфляции. Также кабмин будет пересматривать льготы в нефтегазовом секторе. Об этом пишут "РИА Новости".

Мы несколько увеличиваем налогообложение ряда доходных отраслей. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Также будет модифицирован режим налога на дополнительный доход при добычи углеводородов.

По словам Мишустина, дополнительная финансовая нагрузка должна ложиться не только на нефтяников в условиях сложной экономической ситуации. Премьер отметил, что в решении проблем страны и людей должны принимать участие все. Он заявил, что это осознанная политика государства.

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