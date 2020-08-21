Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о регистрации автомобилей в МФЦ. Документ опубликован на сайте правительства России.
Регистрировать транспорт можно будет в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг.
цитата из документа
Регистрировать автомобили в МФЦ можно будет благодаря тому, что на территории центров будут работать сотрудники МВД. Они будут работать во время осмотра машины. Принимать заявления и оформлять документы будут сотрудники МФЦ.
Ранее мы писали, что у петербуржцев возникли трудности с дозвоном в МФЦ по вопросу оформления недвижимости.
Видео: YouTube / Avtosfera
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