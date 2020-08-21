На территории центров будут работать сотрудники МВД.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о регистрации автомобилей в МФЦ. Документ опубликован на сайте правительства России.

Регистрировать транспорт можно будет в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг. цитата из документа

Регистрировать автомобили в МФЦ можно будет благодаря тому, что на территории центров будут работать сотрудники МВД. Они будут работать во время осмотра машины. Принимать заявления и оформлять документы будут сотрудники МФЦ.

Ранее мы писали, что у петербуржцев возникли трудности с дозвоном в МФЦ по вопросу оформления недвижимости.

Видео: YouTube / Avtosfera