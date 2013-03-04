Он подчеркнул, что социальные условия в этом округе не должны отставать от европейской части России.

Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил наиболее значимые направления развития Дальнего Востока. Об этом он заявил на стратегической сессии, посвященной социально-экономическому развитию региона.

По словам Мишустина, главным приоритетом остается демография. Он подчеркнул, что социальные условия в этом округе не должны отставать от европейской части страны. Глава правительства добавил, что на Дальнем Востоке идет работа по развитию социальных объектов: школ, детских садов, поликлиник, больниц.

Уверен, что сегодня, как и тогда, будут предложены решения, востребованные нашими гражданами, живущими там. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее Мишустин рассказал о планах нарастить грузооборот с дружественными странами.

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