Мишустин осмотрел в Норильске многофункциональный спорткомплекс "Айка"

Глава кабмина России посетил с рабочим визитом многофункциональный спорткомплекс.

Председатель правительства России Михаил Мишустин осмотрел в рамках рабочей поездки самый большой в городе Норильске многофункциональный спорткомплекс "Айка". Специалисты рассказали высокопоставленному гостю о работе объекта, а также тренировках молодых атлетов. В частности, обучение проводится для детей в возрасте от 4 до 17 лет. Чиновник высказался за то, чтобы в комплекс приезжали именитые спортсмены - чемпионы мира и России для проведения мастер-классов с воспитанниками. Дополнительно премьер-министр страны осмотрел спортзал, где пообщался с родителями юных спортсменов и с юными дарованиями.

Не стесняйтесь, чего, вместе сфоткаемся. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Один из мальчиков плакал, и премьер страны поинтересовался причиной. Оказалось, что ребенок расстроился из-за того, что не забил гол.

Мишустин призвал строго следить за соглашением о развитии Норильска до 2035 года.

Фото и видео: Правительство России