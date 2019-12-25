Мишустин обратился к правительству после замечания Путина

Премьер-министр России Михаил Мишустин обратился к правительству после замечания президента России Владимира Путина, который указал не неисполнение его поручений по гармонизации законодательства в сфере физической культуры и спорта и законодательства, регулирующего образование.
Давайте не доводить до того, чтобы президенту приходилось делать публичные замечания.
Михаил Мишустин, премьер-министр России
Он попросил глав Минспорта, Минобрнауки и Минпросвещения выполнить задачу, поставленную президентом, в течение месяца. Министру спорта поручено выступить с докладом на данную тему через неделю.
Ранее мы писали, что Михаил Мишустин оценил достижения ленинградских аграриев.
Фото: pixabay.com
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