Мишустин обратился к правительству после замечания Путина

Он попросил глав Минспорта, Минобрнауки и Минпросвещения выполнить задачу.

Премьер-министр России Михаил Мишустин обратился к правительству после замечания президента России Владимира Путина, который указал не неисполнение его поручений по гармонизации законодательства в сфере физической культуры и спорта и законодательства, регулирующего образование.

Давайте не доводить до того, чтобы президенту приходилось делать публичные замечания. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Он попросил глав Минспорта, Минобрнауки и Минпросвещения выполнить задачу, поставленную президентом, в течение месяца. Министру спорта поручено выступить с докладом на данную тему через неделю.

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