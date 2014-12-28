Мишустин: новые нацпроекты помогут России построить эффективную экономику предложения

Глава правительства отметил, что для решения поставленных задач необходимо провести планирование.

Новые нацпроекты помогут России построить эффективную экономику предложения. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии о национальных проектах на 2025–2030 годы.

По его словам, к 2030 году предстоит не менее чем на 40% нарастить уровень валовой добавленной стоимости в реальном выражении и индекс производства обрабатывающей промышленности. Также Мишустин подчеркнул важность обеспечить вхождение России в десятку мировых лидеров по объему научных исследований и разработок. Глава правительства отметил, что для решения поставленных задач необходимо провести планирование с точки зрения эффективности использования бюджетных средств.

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