Глава кабмина РФ оценил необходимость массовой вакцинации.

Глава российского правительства Михаил Мишустин назвал способ одержать победу над коронавирусом. Слова чиновника на форуме "Здоровье нации" зачитал директор департамента здравоохранения при кабмине РФ Игорь Каграманян. По мнению премьер-министра, справиться с пандемией можно только совместными усилиями общества и государства.

В этом году основная тема форума - это укрепление общественного здоровья, сфера взаимной ответственности государства и граждан. Тема выбрана не случайно. Мир столкнулся с новой инфекцией, которая стала угрозой для всего человечества, унесла миллионы жизней. письмо Михаила Мишустина

Премьер посоветовал участникам мероприятия уделять внимание не только собственному здоровью, но и здоровью окружающих. Мишустин полагает, что сейчас для мира главное остановить распространение ковида. В этом может помочь массовая вакцинация и формирование коллективного иммунитета.

Правительство выделило 500 млн рублей на выплаты малому и среднему бизнесу.

Фото: Правительство России