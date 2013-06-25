Глава российского правительства Михаил Мишустин назвал способ одержать победу над коронавирусом. Слова чиновника на форуме "Здоровье нации" зачитал директор департамента здравоохранения при кабмине РФ Игорь Каграманян. По мнению премьер-министра, справиться с пандемией можно только совместными усилиями общества и государства.
В этом году основная тема форума - это укрепление общественного здоровья, сфера взаимной ответственности государства и граждан. Тема выбрана не случайно. Мир столкнулся с новой инфекцией, которая стала угрозой для всего человечества, унесла миллионы жизней.
письмо Михаила Мишустина
Премьер посоветовал участникам мероприятия уделять внимание не только собственному здоровью, но и здоровью окружающих. Мишустин полагает, что сейчас для мира главное остановить распространение ковида. В этом может помочь массовая вакцинация и формирование коллективного иммунитета.
Правительство выделило 500 млн рублей на выплаты малому и среднему бизнесу.
Фото: Правительство России
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