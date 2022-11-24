Глава правительства призвал продолжить работу в этом направлении.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал обстановку на новых территориях России тяжелой. Об этом он сообщил на заседании правительства.

По его словам, все вопросы решаются системно, однако обстановка в новых регионах страны остается тяжелой. Он подчеркнул, что сохраняются высокие риски повреждения инфраструктуры. Мишустин призвал продолжить работу в этом направлении, пока не будут реализованы все запланированные мероприятия.

Ранее Мишустин допустил, что спад ВВП РФ по итогам года может составить менее 3%.

Видео: Правительство России