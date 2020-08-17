Мишустин: каждый рубль бюджета должен идти в дело

Глава кабмина РФ оценил успехи Федерального казначейства.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что каждый рубль бюджета должен идти в дело. Такое заявление чиновник сделал на рабочей встрече с руководителем Федерального казначейства Романом Артюхиным. Также премьер заметил, что для государства важна скорость осуществления транзакций федеральными органами власти.

Каждый рубль бюджета должен идти в дело, - указал глава правительства. - Оборачиваемость капитала и скорость перечисления любых транзакций, в том числе государственных органов управления, должна быть выстроена эффективно. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник напомнил коллеге, что рынок РФ видоизменяется. Цифровизация фиксируется в банковских отделениях, экосистемах, электронных ресурсах. При этом Мишустин уверен, что казначейству удается "быть в этом тренде", касающегося вопроса государственного управления. Он напомнил, что ведомство играет важную роль в обеспечении финансирования расходов страны по социальным и другим обязательствам, вложений в стратегические инициативы и развитие экономики и инфраструктуры.

Мишустин: цифровая трансформация ликвидировала две трети лишних процедур.

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