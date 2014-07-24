Мишустин: кабмин выделит 700 млн рублей на льготы по ж/д перевозкам продовольствия

Дополнительное финансирование должно способствовать сглаживанию колебаний цен на провольствие.

Правительство России дополнительно выделит около 700 млн рублей на льготы по ж/д перевозкам продовольствия. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

По его словам, данная мера позволит доставить порядка 0,5 млн тонн грузов. Мишустин напомнил, что в 2021 году правительство расширило номенклатуру и географию транспортировки по льготному железнодорожному тарифу, включив в нее Крым и Севастополь.

Премьер-министр добавил, что дополнительное финансирование должно способствовать сглаживанию колебаний цен на провольствие и укрепить стабильность поставок продуктов питания на прилавки магазинов.

Ранее Мишустин заявил, что стартап-студии появятся в 15 регионах России.

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