Мишустин: доходы бюджета России за девять месяцев выросли на 10%

Премьер-министр РФ подчеркнул, что расходы увеличились на 5,5%.

Доходы бюджета России за девять месяцев 2022 года выросли на 10%. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

По его словам, основные показатели федерального бюджета остались сбалансированными на фоне внешних вызовов. Он уточнил, что доходы бюджета за девять месяцев составили около 20 трлн рублей. При этом Мишустин подчеркнул, что расходы составили 19,5 трлн рублей. Это на 5,5%, чем за аналогичный показатель прошлого года.

Благодаря решениям президента удалось предотвратить развитие событий по негативным сценариям. Принятые системные меры позволили стабилизировать ситуацию в экономике, поддержать деятельность предприятий и целых отраслей. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее Мишустин назвал обстановку на новых территориях России тяжелой.

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