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Мишустин: добровольцы будут получать бесплатную медпомощь в частях

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Им также предоставят лекарства и медизделия по назначению врача.

Добровольцы в российских формированиях будут получать бесплатную медпомощь в частях. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению нужд Вооруженных сил.

По его словам, правительство внесло изменения в действующие нормативные акты, чтобы поддержать добровольцев, участвующих в спецоперации. Теперь они смогут получать бесплатную медицинскую помощь военно-медицинских частях и организациях. Им также предоставят лекарства и медизделия по назначению врача.

Военные врачи, конечно, делают все, что нужно для спасения жизни и здоровья своих пациентов, а это решение позволит сгладить организационные процессы. Главное, чтобы ребята быстрее поправлялись.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее Мишустин рассказал о формировании фонда помощи участникам спецоперации.

Видео: Минобороны России

Теги: добровольцы, медицинская помощь, михаил мишустин, премьер-министр россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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