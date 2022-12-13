Мишустин: добровольцы будут получать бесплатную медпомощь в частях

Добровольцы в российских формированиях будут получать бесплатную медпомощь в частях. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению нужд Вооруженных сил.
По его словам, правительство внесло изменения в действующие нормативные акты, чтобы поддержать добровольцев, участвующих в спецоперации. Теперь они смогут получать бесплатную медицинскую помощь военно-медицинских частях и организациях. Им также предоставят лекарства и медизделия по назначению врача.
Военные врачи, конечно, делают все, что нужно для спасения жизни и здоровья своих пациентов, а это решение позволит сгладить организационные процессы. Главное, чтобы ребята быстрее поправлялись.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Ранее Мишустин рассказал о формировании фонда помощи участникам спецоперации.
Видео: Минобороны России
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