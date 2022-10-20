Мишустин: Россия планирует расширять логистические коридоры

Глава кабмина РФ назвал три приоритетные направления.

Россия планирует расширять транспортно-логистические коридоры. Соответствующее заявление выступления на пленарном заседании форума "Сделано в России" сделал председатель российского правительства Михаил Мишустин. Чиновник объяснил, что Москва работает совместно с международными партнерами. В числе трех приоритетных направлений заявлены такие маршруты как Азово-Черноморское, Восточное и Каспийское. Там будет развиваться инфраструктура.

Правительство определило три ключевых направления развития инфраструктуры – Азово-Черноморское, Восточное и Каспийское. Они являются основой для расширения торгово-экономических связей. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт добавил, что вместе с бизнесом и региональными органами власти кабинет министров России тестирует решения, которые позволят кратно ускорить обработку грузоперевозки.

Мишустин рассказал о ситуации в торговле с другими странами.

Фото и видео: форум "Сделано в России"