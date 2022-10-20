Мишустин: Россия планирует расширять логистические коридоры

Россия планирует расширять транспортно-логистические коридоры. Соответствующее заявление выступления на пленарном заседании форума "Сделано в России" сделал председатель российского правительства Михаил Мишустин. Чиновник объяснил, что Москва работает совместно с международными партнерами. В числе трех приоритетных направлений заявлены такие маршруты как Азово-Черноморское, Восточное и Каспийское. Там будет развиваться инфраструктура.
Правительство определило три ключевых направления развития инфраструктуры – Азово-Черноморское, Восточное и Каспийское. Они являются основой для расширения торгово-экономических связей.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Эксперт добавил, что вместе с бизнесом и региональными органами власти кабинет министров России тестирует решения, которые позволят кратно ускорить обработку грузоперевозки.
Мишустин рассказал о ситуации в торговле с другими странами.
Фото и видео: форум "Сделано в России"
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