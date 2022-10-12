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Роскадастр ведет активную работу по цифровизации

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В рамках реализации Национальной системы пространственных данных ведется оцифровка накопленных ведомствами архивов.

Роскадастр ведет активную работу по цифровизации. Об этом заявил глава ведомства Владислав Жданов на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

По его словам, Роскадастр станет уникальной организацией в составе большого Росреестра, которая сможет предоставлять гражданам и юридическим лицам широкий спектр услуг в сфере геоданных. Жданов отметил, что на базе Росреестра создан интеграционный комитет, чья задача заключается в интеграции функционала различных ведомств по работе с геоданными.

Также глава Роскадастра заявил, что в рамках реализации Национальной системы пространственных данных ведется оцифровка накопленных ведомствами архивов.

Ранее Мишустин утвердил план по обеспечению работы экономики в условиях частичной мобилизации.

Видео: Правительство России

Теги: владислав жданов, михаил мишустин, премьер-министр россии, роскадастр, цифровизация
Категории: Лента новостей, Новости России,

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