В рамках реализации Национальной системы пространственных данных ведется оцифровка накопленных ведомствами архивов.

Роскадастр ведет активную работу по цифровизации. Об этом заявил глава ведомства Владислав Жданов на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

По его словам, Роскадастр станет уникальной организацией в составе большого Росреестра, которая сможет предоставлять гражданам и юридическим лицам широкий спектр услуг в сфере геоданных. Жданов отметил, что на базе Росреестра создан интеграционный комитет, чья задача заключается в интеграции функционала различных ведомств по работе с геоданными.

Также глава Роскадастра заявил, что в рамках реализации Национальной системы пространственных данных ведется оцифровка накопленных ведомствами архивов.

Ранее Мишустин утвердил план по обеспечению работы экономики в условиях частичной мобилизации.

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