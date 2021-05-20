Мишустин: Москва готова налаживать с Баку взаимодействие в производстве вакцин от COVID-19

Главы правительств РФ и Азербайджана встретились в Москве.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о том, что Москва готова налаживать с Баку взаимодействие по изготовлению вакцин от COVID-19. Такое заявление чиновник сделал в рамках встречи с коллегой из Азербайджана Али Асадовым. Мероприятие состоялось в Москве.

Мы готовы налаживать вместе с вами производство российской вакцины. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава кабмина РФ напомнил, что Баку и Москва совместно борются с распространением коронавирусной инфекции. Ранее отечественные специалисты оперативно передали партнерам разработанные тест-системы для выявления ковида. В страну также направились для помощи населению бригады медиков. В мае в Азербайджан поступила первая партия препарата "Спутник V".

Кабмин направит 1,8 млрд рублей на ускоренное строительство больниц в регионах.

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