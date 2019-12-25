Кабмин направит 1,8 млрд рублей на ускоренное строительство больниц в регионах

Михаил Мишустин сообщил о реализации проектов в нацпрограмме "Здравоохранение".

Кабинет министров России направит 1,8 млрд рублей на ускоренное строительство больниц в регионах. С соответствующим поручением выступил Михаил Мишустин на правительственном заседании. Чиновник напомнил, что в рамках своего отчета о проделанной работе в Государственной Думе заявил позицию о том, что в каждом субъекте РФ население должно иметь возможность обратиться за качественной медицинской помощью. Сейчас, по словам спикера, такая проблема есть. Кабмин планирует решать ее системно.

Мы ускорим строительство современных клиник, центров и других учреждений в различных регионах России, в том числе детских и онкологических больниц. Для этого перераспределим свыше 1,8 млрд рублей, которые уже предусмотрены в трехлетнем бюджете. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Известно, что новая инфраструктура в сфере здравоохранения будет сформирована в Калининградской, Самарской, Ульяновской, Ярославской, Смоленской и Пензенской областях, Коми, Туве и Забайкалье. На протяжении трех лет кабмин выделил на реализацию национальной программы "Здравоохранение" для 46 регионов РФ более 80 млрд рублей.

Правительство предложило включить вакцинацию от COVID-19 в нацкалендарь прививок.