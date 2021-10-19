В Петербурге отменили Мировой энергетический конгресс

Причины отмены не уточняются.

XXV Мировой энергетический конгресс, который должен был состояться 24-27 октября в Петербурге, отменен. Об этом сообщил "Деловой Петербург" со ссылкой на представителя площадки форума – "Экспофорум".

Причины отмены не уточняются. На данный момент российский организатор мероприятия "Росконгресс" официально об отмене МЭК не сообщал.

Конгресс в 2022 году планировалось приурочить к 100-летнему юбилею Мирового энергетического совета.

Ранее стало известно, что в Смольном намерены потратить 63 млн рублей на экспозицию для ПМЭФ-2022.

Фото: ВКонтакте / ЭКСПОФОРУМ, Выставки, Санкт-Петербург