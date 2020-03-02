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Мировые цены на нефть продолжают расти
Сегодня, 9:44
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Мировые цены на нефть продолжают расти

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Сегодня стоимость цена августовских фьючерсов на нефть Brent выросла на 0,29%.

Данные торгов свидетельствуют, что мировые цены на нефть продолжают расти. Так, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent по состоянию на 07:37 выросла на 0,29%, до 73,07 доллара за баррель. При этом цена американской нефти WTI выросла на торгах до 71,1 доллара за баррель.

Поскольку рынок сосредоточен на восстановлении спроса, в краткосрочной перспективе есть потенциал для его дальнейшего укрепления, — сказал агентству Блумберг глава отдела стратегии сырьевых товаров ING Group Уоррен Паттерсон (Warren Patterson).

Ранее мы писали, что в Европе наблюдается дефицит газа. Так, цены на газ стали рекордно высокими и, вероятно, снижаться не собираются. 

Фото: pixabay

Теги: американская нефть wti, мировые цены на нефть, нефть марки brent
Категории: Новости России, Лента новостей,

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