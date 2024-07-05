Мирошник назвал причины роста гибели мирного населения в зоне СВО

Посол РФ рассказал о поставках западного оружия на Украину.

В МИД РФ назвали причины роста гибели мирного населения в зоне специальной военной операции. Соответствующей информацией поделился российский посол по особым поручениям от министерства по иностранным делам по преступлениям армии киевского режима Родион Мирошник во время брифинга с журналистами, организованного в Москве. Дипломат пояснил, что с начала 2024 года года наблюдается рост количества жертв из гражданских лиц, что связано с наращиванием поставок западного оружия, которое международные союзники поставляют Вооруженным силам Украины. В РФ заметили, что противник намеренно использует натовские виды оружия для совершения атак по мирным людям.

Население гибнет или получает увечья в результате ударов, наносимых вооруженными формированиями Украины по гражданским сооружениям и инфраструктуре с применением все более мощного и взрывоопасного вооружения. Родион Мирошник, посол РФ

В МИД назвали способ обезопасить гражданские объекты от обстрелов ВСУ.

Фото и видео: МИД России