Родион Мирошник оценил необходимость формирования "санитарной зоны".

Только создание санитарного кордона, который отодвинет украинские вооруженные формирования от государственных границ России, сможет обезопасить мирные объекты страны от обстрелов со стороны армии киевского режима. Такие ведения предоставил российский посол по особым поручениям от министерства по иностранным делам по преступлениям ВСУ Родион Мирошник во время брифинга с журналистами в Москве. Дипломат добавил, что от украинских обстрелов с начала 2024 года пострадали 922 человека.

Только санитарный кордон, отодвигающий противника от наших городов, существенным образом влияет на защиту гражданских объектов от обстрелов вооруженных формирований Украины. Родион Мирошник, посол РФ

Напомним, что президент Владимир Путин публично упоминал о том, что если прилеты с территории Украины в Россию продолжатся, то правительством будет рассмотрен вопрос создания особой санитарной зоны, откуда до российских регионов ракетам и дронам будет не достать.

От ударов ВСУ по территории России с начала года погиб 201 мирный житель.

Фото и видео: МИД России