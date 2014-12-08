Миронова избрали председателем объединенной партии "Справедливая Россия - За правду"

Сопредседателями стали Захар Прилепин и Геннадий Семигин.

Сергей Миронов был выдвинут единственным кандидатом в председатели объединенной партии "Справедливая Россия - За правду". Его избрали руководителем движения. Члены социалистического политического движения ввели новые руководящие должности - сопредседателем. Места получили Захар Прилепин и Геннадий Семигин.

По итогам вчерашнего обсуждения на заседаниях президиума и совета палаты депутатов, а также на совещании с руководителями делегаций предлагаю на должность председателя партии кандидатуру Сергея Михайловича Миронова. речь секретаря съезда Ирины Чирковой

Миронов самостоятельно выдвинут на должности сопредседателей Прилепина и Семигина. Первый получил место в качестве кандидата от председателя палаты депутатов от партии, второй - от центрального совета партии.

Партия "Справедливая Россия" официально изменила название.

Видео: YT / Официальный канал партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ