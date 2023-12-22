Миронов призвал навести порядок с мигрантами после падения автобуса с моста

По мнению парламентария, не исключено, что водитель, являющийся уроженцем одной из среднеазиатских стран, имел проблемы со здоровьем.

Глава фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил запретить мигрантам работать в сфере общественного транспорта, комментируя трагическое происшествие с падением автобуса в реку Мойку.

По мнению парламентария, не исключено, что водитель, являющийся уроженцем одной из среднеазиатских стран, имел проблемы со здоровьем.

В этой связи наше предложение, и мы же внесли законопроект: запретить в общественном транспорте работать мигрантам, запретить работать в школах, запретить в системе образования. Сергей Миронов, глава фракции "Справедливая Россия – За правду"

Миронов также подчеркнул, что не согласен с утверждением о невозможности обойтись без мигрантов. Он считает, что достаточно просто платить адекватную зарплату.

Ранее стал известен список погибших и пострадавших при падении автобуса с моста в Петербурге.

Фото: Telegram / Петербург с огоньком