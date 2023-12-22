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Миронов призвал навести порядок с мигрантами после падения автобуса с моста
Сегодня, 10:30
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Миронов призвал навести порядок с мигрантами после падения автобуса с моста

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По мнению парламентария, не исключено, что водитель, являющийся уроженцем одной из среднеазиатских стран, имел проблемы со здоровьем.

Глава фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил запретить мигрантам работать в сфере общественного транспорта, комментируя трагическое происшествие с падением автобуса в реку Мойку.

По мнению парламентария, не исключено, что водитель, являющийся уроженцем одной из среднеазиатских стран, имел проблемы со здоровьем.

В этой связи наше предложение, и мы же внесли законопроект: запретить в общественном транспорте работать мигрантам, запретить работать в школах, запретить в системе образования.

Сергей Миронов, глава фракции "Справедливая Россия – За правду"

Миронов также подчеркнул, что не согласен с утверждением о невозможности обойтись без мигрантов. Он считает, что достаточно просто платить адекватную зарплату.

Ранее стал известен список погибших и пострадавших при падении автобуса с моста в Петербурге.

Фото: Telegram / Петербург с огоньком

Теги: санкт-петербург, сергей миронов
Категории: Лента новостей,

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