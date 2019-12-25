Минздрав предложил ввозить в РФ незарегистрированные вакцины

Министерство предложило ввозить на территорию страны лекарства и вакцины, которые еще не прошли регистрацию.

Российское Министерство здравоохранения предлагает разрешить ввоз на территорию государства лекарств и вакцин, которые не прошли регистрацию, для клиник-участниц Московского международного медицинского кластера. Данная информация обнародована на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В документе отмечается, что импортированные биомедицинские клеточные продукты нужно включить в госреестр. Исключение предлагается сделать для конкретной партии незарегистрированного БМКП, который предназначен для его госрегистрации или для оказания медицинской помощи конкретному пациенту по жизненным показаниям.

Ввозить иностранные препараты предлагается для нужд клиник-участников МММК, которые в свою очередь обязаны будут уведомлять фонд кластера о побочных и нежелательных эффектах, которые могут появиться от приема импортированных лекарств у россиян-пациентов.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что почти 300 миллиардов рублей государство потратило из системы ОМС на стационарных пациентов с COVID-19 за первые семь месяцев 2021 года.

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