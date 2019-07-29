Минздрав предложил давать врачам премию тысячу рублей за обнаружение рака

Предполагается, что данное постановление может вступить в силу с 1 января 2020 года.

Минздрав России предложил давать премию врачам за выявление онкологических заболеваний во время диспансеризации и профилактических осмотров. Данный законопроект опубликован на федеральном портале нормативный правовых актов.

Средства из бюджета территориального фонда предоставляются на осуществление денежных выплат в размере 1 тысячи рублей за каждый случай впервые выявленного онкологического заболевания. Минздрав

Ответственный за организацию или проведение профосмотра получит 500 рублей и еще 500 рублей получит медработник, который своевременно назначил диагностическое исследование.

Предполагается, что данное постановление может вступить в силу с 1 января 2020 года.

Также Минздрав к 19 августа упростит порядок назначения наркотических обезболивающих