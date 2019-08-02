Минздрав готовит рекомендации по вовлечению сотрудников в ЗОЖ

Меры разделили на несколько групп в зависимости от степени затратности.

Минздрав начал готовить для работодателей рекомендации по формированию здорового образа жизни для сотрудников. Меры разделили на несколько групп в зависимости от степени затратности.

К категории бесплатных отнесли запрет на курение в закрытых помещениях, изменение ассортимента блюд и изменение рабочего режима. В этом случае нужно только решение администрации четкий контроль.

Во вторую группы вошли программы, которые связыны с улучшением рабочих условий, переоборудованием мест работы. В третью группу предлагают внести субсидирование покупки сотрудникам абонементов в спортклуб, ДМС и дополнительное образование.

Ранее Минздрав предложил давать врачам премию тысячу рублей за обнаружение рака.

Видео: Piter.TV