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В Минздраве рассказали о способах борьбы со стрессом

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Выполнение этих простых правил также поможет сократить риск развития заболеваний.

В Минздраве назвали способы борьбы со стрессом. Соблюдая эти простые правила, люди не только будут хорошо себя чувствовать, но и сократят риск развития гипертонии, ишемической болезни сердца и бронхиальной астмы. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на слова специалистов.

Чтобы самостоятельно преодолеть стресс, рекомендуется высыпаться и чередовать периоды интенсивной работы с полноценным отдыхом. Кроме того, снять эмоциональное напряжение поможет физическая нагрузка. Настроение хорошо повышают плавание, бег и занятия йогой.

Немаловажным фактором в борьбе со стрессом является правильное питание. Не стоит есть на ходу, приемы пищи должны быть регулярными. Настроение поднимут такие продукты, как горький шоколад, орехи, бананы и имбирь.

Ранее врач-диетолог рассказала о простом способе продлить жизнь.

Видео: YouTube / RuMovieclips, Mayo Clinic, Kirill Skobelev

Теги: минздрав, психология, стресс
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня, Общество,

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