Врач-диетолог рассказала о простом способе продлить жизнь

Этот метод поможет уберечься от рака и преждевременного старения.

Врач-диетолог Наталья Пугачева рассказала о простом способе продлить жизнь. Уберечься от рака и преждевременного старения поможет снижение калорийности рациона. Об этом пишет "Комсомольская правда".

Специалист напомнила результаты опыта на грызунах 1930-х гг. Исследование показало, что снижение калорийности на 30-40 % продлевает жизнь.

По словам Пугачевой, во время приема пищи всегда стоит оставлять место для десерта, но не есть его. Также необходимо снизить количество потребляемых конечных продуктов гликирования (КПГ). Их больше всего в красном мясе. Вместо этого нужно больше есть фруктов, овощей, молочки и продуктов с высоким содержанием витаминов группы В, цинка и магния. Среди ферментированных продуктов особенно полезна квашенная капуста.

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