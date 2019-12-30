  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:43
256
lesjasap
Код вставки плеера

Минздрав: коронавирус вызывает заражение крови у каждого четвертого заболевшего

0 0

Врачи рассказали о списке симптомов тяжелой формы вируса из Китая.

Минздрав: коронавирус вызывает заражение крови у каждого четвертого заболевшего. В ведомстве опубликовали перечень тяжелых симптомов у пациентов с данной инфекцией.

Выделяются ОРВИ легкого течения, пневмония, острый респираторный дистресс-синдром. Вирус также вызывает сепсис и септический шок. У трети заболевших может развиваться гипоксемия - снижение содержания кислорода в крови. Заражение крови характерно для пациентов с тяжелой формой коронавируса. У этой же категории практически поголовно наблюдается пневмония и дыхательная недостаточность.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин потребовал не допустить распространения нового коронавируса в России.

Теги: заражение крови, коноравирус, минздрав
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии