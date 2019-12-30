Врачи рассказали о списке симптомов тяжелой формы вируса из Китая.

Минздрав: коронавирус вызывает заражение крови у каждого четвертого заболевшего. В ведомстве опубликовали перечень тяжелых симптомов у пациентов с данной инфекцией.

Выделяются ОРВИ легкого течения, пневмония, острый респираторный дистресс-синдром. Вирус также вызывает сепсис и септический шок. У трети заболевших может развиваться гипоксемия - снижение содержания кислорода в крови. Заражение крови характерно для пациентов с тяжелой формой коронавируса. У этой же категории практически поголовно наблюдается пневмония и дыхательная недостаточность.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин потребовал не допустить распространения нового коронавируса в России.