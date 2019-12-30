Минздрав подготовил временные рекомендации по борьбе с коронавирусом

Об этом заявили министр Михаил Мурашко.

Минздрав подготовил временные методические рекомендации по борьбе с коронавирусом. Об этом заявили в "ТАСС" со ссылкой на главу ведомства Михаила Мурашко.

Чиновник объяснил, то советы подготовлены отечественными специалистами. Они опирались на клинические данные, предоставленные китайскими коллегами. Последние результаты по исследованию пневмонии нового типа представлены иностранцами накануне вечером. Днем 29 января состоялось селекторное совещание с регионами РФ.

Ранее Piter.tv писал о том, что Роспотребнадзор подготовил меры против распространения коронавируса.

Фото: Piter.tv

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